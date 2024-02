Em conjunto com Sport e Fortaleza, o Ceará busca o reconhecimento do título nacional junto à CBF. O CearáCast recebeu o diretor Jurídico, Fred Bandeira, e o diretor de Cultura, Anacleto Figueiredo, para destacar a campanha e a trajetória do feito em 1969. O episódio conta com apresentação de Samuel Conrado e participação de Alexandre Mota.

ASSISTA AO CEARÁCAST: