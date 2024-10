Ceará x Paysandu: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em meio a situação delicada, o Ceará conta com o apoio do torcedor para encarar o Paysandu, neste sábado (26), às 17h, pela 34ª rodada da Série B. As duas equipes vivem situações distintas na tabela de classificação, uma de olho no primeiro pelotão, já o outro quer sair da disputa da zona de rebaixamento. O duelo está marcado para a Arena Castelão, na capital cearense.

O Alvinegro tem cinco jogos decisivos na Série B, precisa vencer e torcer por tropeços de seus adversários para terminar no G-4 da competição. A derrota, por 1 a 0, para o Santos e as vitórias dos concorrentes diretos fez o time de Condé cair para a 6ª posição, com 51 pontos, 5 a menos que o último time que fecha a lista dos quatro primeiros colocados.

Já o Papão da Curuzu venceu o Coritiba por 2 a 1, na última rodada, e chega com três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos. O importante triunfo dentro de casa fez a equipe paraense pular para 13ª colocação com 40 pontos, 4 a mais que o Botafogo-SP, que abre a zona de rebaixamento. Apesar disso, bicolor corre atrás de se distanciar ainda mais da lista de rebaixados.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere e SporTV, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ COM MUDANÇAS?

Apesar da derrota para o Santos, Léo Condé ressaltou o bom segundo tempo do time contra o Ituano, no Novelli Júnior, e diante da equipe santista, na Vila Belmiro. O treinador deixou em aberto a possibilidade de mudanças para o confronto deste sábado com o apoio do torcedor.

"A equipe teve uma boa performance já no segundo tempo contra o Ituano, essa equipe que, praticamente, voltou para o segundo tempo contra o Santos, e mais uma vez, apresentou uma boa performance. Agora vai depender muito da condição dos atletas, foram dois jogos num intervalo muito próximo, com viagem. No primeiro momento agora é recuperá-los do ponto de vista físico e emocional. Vamos ver nesses três dias de treinamento para tentar fazer a melhor escolha para o jogo de sábado", avalia o treinador.

Algumas mudanças que poderiam acontecer seriam no meio-campo e ataque. No intervalo do último jogo, Condé processou duas alterações, as entradas de Richardson e Lucas Rian para as saídas de De Lucca e Lucas Mugni, respectivamente. A primeira troca é um dos pontos mais solicitados pelos torcedores nas redes sociais, para que seja dada mais oportunidade ao camisa 26.

Para encarar o Paysandu, o Ceará não tem jogadores suspensos e nem baixas por lesões. Quem pode estar perto de voltar é o zagueiro Ramon Menezes, que está na reta final do período de transição e já treina com bola. O defensor saiu lesionado no primeiro da partida diante do Brusque, pela 29ª rodada da competição.

DUELOS FINAIS

A contar com o duelo diante do Papão da Curuzu, o Ceará tem cinco duelos decisivos e cruciais nesta Série B. Depois do Paysandu, o Vovô manda mais dois jogos em casa, contra Avaí e América-MG, pela 35ª e penúltima rodada, respectivamente. Além disso, tem os duelos fora de casa contra Botafogo-SP e Guarani. O duelo contra o time de Campinas marca a última partida da segundona para as equipes.

O Alvinegro não depende apenas de si para subir de divisão. Para conseguir o tão almejado acesso, o Ceará precisa vencer os cinco confrontos finais e torcer contra os adversários que estão acima na tabela. Apesar da situação delicada, Léo Condé destacou que a pontuação construída ao longo da segundona permite ao Vovô sonhar ainda com o acesso nesta temporada.

"Temos uma pontuação que nos deixa esperançosos para continuar brigando [pelo acesso]. A gente tem que se apegar ao nosso trabalho. E vão ter os confrontos que podem nos deixar com possibilidade real de brigar pelo acesso", ressalta Condé.

COMO CHEGA O PAPÃO?

Em campeonato de recuperação para se livrar de vez do rebaixamento, o Paysandu vem de duas vitórias e um empate na Série B. O time bicolor é treinado, desde setembro, por Márcio Fernandes, que assumiu após a demissão de Hélio dos Anjos. O atual comandante, inclusive, já comandou o Fortaleza em 2009.

Em oito jogos como técnico do Papão, Márcio tem quatro vitórias, um empate e três derrotas. Um dos atletas que ganhou confiança foi o goleiro Matheus Nogueira, que ganhou a titularidade e revelou a busca para permanecer na segundona.

"Essa sequência invicta é fruto do trabalho de todos, tanto nos treinos quanto nos jogos. A confiança vem crescendo a cada partida, e temos conquistado resultados positivos dentro de campo. Sabemos que cada ponto é fundamental nessa reta final, então vamos seguir nesse ritmo para continuar somando pontos e confirmar a permanência", destaca o arqueiro.

Quem vive jejum de gols com a camisa bicolor é Nícolas, atacante que passou pelo Ceará ano passado, e, hoje, tem 20 gols na atual temporada. Apesar disso, o atleta soma 12 partidas sem balanças as redes e vem sendo alvo de críticas da torcida. Na partida contra o Coritiba, o camisa 9 chegou a marca de 150 jogos pelo Papão, mas foi substituído no intervalo da partida e agora vê sua titularidade ameaçada por Ruan Ribeiro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Paysandu: Matheus Nogueira; Borges, Lucas Maia, Wanderson e Edílson Júnior; Netinho, João Vieira, Borasi, Robinho e Paulinho Bóia; Nicolas. Técnico: Márcio Fernandes.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X PAYSANDU

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 26/10/24 (sábado)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistente 1: José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

Assistente 2: Lucas Costa Modesto (DF)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Árbitra de vídeo (VAR): Philip Georg Bennett (RJ)

AVAR: Ivan Carlos Bohn (PR)