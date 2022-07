Ceará x Palmeiras: check-in e venda de ingressos são liberados

Em busca de retomar o caminho das vitórias ao lado do torcedor, o Ceará iniciou nesta segunda-feira (25) a venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras. A partida, válida pela 20º rodada, marca o returno do Brasileirão Série A para as duas equipes na Arena Castelão. O torcedor pode adquirir sua entrada por meio das lojas físicas e online.

INGRESSOS DE CEARÁ X PALMEIRAS:

Inferior Norte e Sul: R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Inferior Central: R$ 100,00 (Inteira) / R$ 50,00 (Meia)

Superior Central: R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Especial: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Premium: R$ 280,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Superior Norte [Torcida Visitante]: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

O clube anunciou que para esta partida, o acompanhante do sócio possui 50% de desconto nas cadeiras da superior norte (inteira e meia). Assim, o valor atualiza e fica mais acessível: R$ 60,00 (Inteira) / R$30,00 (Meia).

PONTOS DE VENDAS:

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 17h.

Loja Vozão Shopping Parangaba - 10h às 21h.

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 10h às 21h.

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 10h às 21h.

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 10h às 21h.

Loja Vozão Shopping Maracanaú - 10h às 21h.

O torcedor também pode adquirir a sua entrada por meio do site bilhetecerto.com.br.

REENCONTRO

Líder da Série A com 39 pontos, o Palmeiras perdeu apenas duas vezes no primeiro turno, uma delas para o Ceará. Na estreia da competição, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Alviverde por 3 a 2, no Allianz Parque.

