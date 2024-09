Ceará x Fortaleza pela final do Campeonato Cearense Sub-20: veja horário, palpites e onde assistir

Ceará e Fortaleza começam neste sábado (21), a decidir o Campeonato Cearense Sub-20. A primeira partida acontece às 16 horas, no estádio Presidente Vargas.

Este jogo será de portões fechados por decisão da da Federação Cearense de Futebol (FCF), já que efetivo policial que faria a segurança da partida estará em serviço no jogo da Série A do Campeonato Brasileiro entre Fortaleza x Bahia, às 21 horas no Castelão no mesmo dia.

Mas a partida de volta, no dia 30, às 20h45, terá torcida presente, com o número de ingressos dividido igualmente para as duas equipes.

Onde assistir

TVC e FCF TV

No Vovô

Somadas todas as fases, o Ceará chega à decisão do campeonato com 43 gols pró e apenas 11 contra. Na fase de grupos, liderança absoluta com seis vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas oitavas, goleada por 7 a 0 contra o Pacatuba. Nas quartas-de-final, vitória por 3 a 0 sobre o Atlético/CE. Na semifinal contra o Ferroviário, 6 a 0 no primeiro jogo e um 2 a 2 no segundo.

O técnico Alison Henry, treinador do Sub-20 Alvinegro, comentou sobre a decisão do Campeonato.

“Colocamos o Ceará Sporting Club em mais uma disputa de final. Agora é focar, fazer uma boa semana de treinos para chegarmos fortes na final e buscar nosso bicampeonato”, disse ele.

Legenda: Ceará e Fortaleza decidirão o Campeonato Cearense Sub-20 em duas partidas Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

No Leão

Dono do melhor ataque da competição com 48 gols marcados, o Leão do Pici chega à grande final invicto no estadual, com 11 vitórias e um empate em 12 jogos. Semifinalista no Brasileirão da categoria, o técnico Léo Porto conseguiu rodar bastante o elenco na disputa do Cearense Sub-20.

Na primeira fase, o Fortaleza esteve no Grupo D junto de Ferroviário, Itapipoca, Caucaia e Terra e Mar. Em oito jogos, venceu sete e empatou com o Itapipoca por 1 a 1 no CT Ribamar Bezerra. Na fase seguinte, avançou diante do Iguatu após vencer o Azulão por 2 a 0.

Nas quartas de final, com direito a gol nos acréscimos, o Leão do Pici passou pelo Horizonte após vencer de virada por 3 a 2. O último passo antes da grande final foi diante do Juventus, onde em dois jogos o Tricolor de Aço venceu ambos e carimbou sua vaga na decisão.



