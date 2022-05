Ceará x Flamengo registra 3º maior público pagante da Série A de 2022

O jogo entre Ceará x Flamengo, neste sábado (14), na Arena Castelão, registrou o 3º maior público pagante da Série A de 2022. Partida do Vovô com mais espectadores no ano, contou com 52.003.

A renda bruta foi de R$ 2.446.271,00. Com os descontos, a líquida foi de R$ 1.645.242,96.

Contabilizando o público total, a média de torcedores do Ceará no Brasileirão é de 36.361. Até o momento, o time alvinegro enfrentou Botafogo, Bragantino e o Flamengo com mando de campo.

Maiores públicos pagantes na Série A de 2022

20.04 - Flamengo 0x0 Palmeiras: 64.816. 08.05 - Flamengo 0x1 Botafogo: 54.981. 16.05 - Ceará x Flamengo: 52.003. 17.04 - Flamengo 3x1 São Paulo: 51.094. 10.04 - Atlético-MG x Internacional: 35.828.