Ceará x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O momento agora é outro. Embalado por três vitórias seguidas, o Ceará tem a chance de ampliar a sequência positiva neste domingo (18). Às 19 horas, o Vovô enfrenta o Botafogo, na Arena Castelão, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro com expectativa de casa cheia.

Os triunfos recentes contra Independiente-ARG, Palmeiras e Deportivo La Guaira-VEN recuperaram a confiança dos alvinegros. Por isso, mais de 30 mil torcedores são aguardados para o duelo contra o Fogão.

“Eu acredito que a participação do torcedor será fundamental para que possamos confirmar esse momento de recuperação da nossa equipe. Precisamos que o estádio esteja tomado pelo nosso torcedor. Que façamos uma grande festa com paciência, para que nos ajude a construir um grande resultado; é tudo que esperamos que aconteça. Peço o apoio de todos”, disse o técnico Dorival Júnior.

O comandante alvinegro, aliás, tenta melhorar ainda mais o início no clube. Com 100% de aproveitamento, é o único treinador do Ceará a vencer os três primeiros jogos nos últimos 10 anos.

Escalação

Legenda: Nino Paraíba pode aparecer no time titular Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Certo é que ele não poderá repetir a equipe que venceu o Deportivo La Guaira por 2 a 0, na Venezuela. Isso porque o meia-atacante Vina foi expulso contra o Palmeiras e é desfalque certo. Zé Roberto deve assumir titularidade no comando do ataque.

Na lateral-direita, ele conta com o retorno de Nino Paraíba, que cumpriu suspensão e fica novamente à disposição, podendo ganhar a vaga de Michel Macedo.

Duas novidades devem estar presentes no banco de reservas. Os atacantes Matheus Peixoto e Dentinho, recuperados de lesões, treinaram normalmente com o restantes do elenco nos últimos dias e podem ser relacionados.

Dentinho fez apenas uma partida pelo Ceará, entrando no decorrer do jogo contra o CRB, pela Copa do Nordeste, e Matheus Peixoto ainda não estreou.

Botafogo

Legenda: Luís Castro fará primeiro jogo comandando o Botafogo Foto: Vitor Silva/BFR

Adversário do Vovô, o Botafogo precisa se reabilitar na competição. Na estreia, o Alvinegro Carioca perdeu por 3 a 1 para o Corinthians, em casa, e tenta o primeiro triunfo na Série A.

A partida marcará a estreia do treinador Luís Castro à beira do campo. No último jogo, ele ainda não estava regularizado e não pôde comandar a equipe, mas o nome foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quinta-feira (14) e, agora, ele estará na borda do gramado.

O português deve promover mudanças na equipe em relação ao último jogo. A principal delas é no comando do ataque, com a entrada de Matheus Nascimento no lugar de Erison.

FICHA TÉCNICA | Ceará x Botafogo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 17/04/2022

Horário: 19 horas

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio Verdinha e Tempo Real no Diário do Nordeste

ESCALAÇÕES

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba (Michel Macedo), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Richardson (Fernando Sobral); Lima, Mendoza e Zé Roberto. Técnico: Dorival Junior

Botafogo

Gatito Fernández; Saravia (Daniel Borges), Philipe Sampaio, Kanu (Cuesta), Hugo; Patrick de Paula, Luís Oyama; Lucas Piazon, Chay, Victor Sá; Matheus Nascimento (Erison). Técnico: Luís Castro