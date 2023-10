Ceará vence Fortaleza por 2 a 1 e sagra-se Campeão Cearense Feminino Sub-17

O Ceará é campeão cearense Sub-17 no futebol feminino. Com uma vitória por 2 a 1 no Clássico-Rainha diante do Fortaleza, as Meninas do Vozão levantaram a taça. Os gols do Vozão final foram de Evelyn e Larigol, com Tainá, marcando para as leoninas.

Legenda: Ceará e Fortaleza fizeram um clássico equilibrado Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC



Os minutos iniciais foram de muito equilíbrio e poucas oportunidades. Pelo lado alvinegro, as primeiras chances vieram em bolas paradas.



O primeiro gol saiu já no fim do primeiro tempo. Após receber nas costas da defesa adversária, Evelyn partiu em velocidade e bateu firme, abrindo o placar da decisão e levando a partida para o intervalo com o placar de 1x0.