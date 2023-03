Ceará vence Corinthians de virada pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

O Ceará venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, em jogo nesta quarta-feira (22), pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vozão superou o então líder do Grupo A na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE) com dois gols nos acréscimos, marcados por Jonathan, aos 47 e Ezequiel aos 49 minutos do 2º tempo.

O detalhe é que a equipe alvinegra teve um jogador expulso aos 40 do 2º tempo quando perdia por 1 a 0, gol de Arthur Sousa, mas ainda conseguiu virar o jogo de forma incrível.

Legenda: O Ceará bateu o então líder do Grupo A e invicto Corinthians, entrando provisoriamente no G4 Foto: Michael Douglas/Ceará SC

Tabela

A partida foi válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com a vitória, o Vovô chegou aos 6 pontos e subiu para a 4ª colocação no Grupo A. Lembrando que os 4 primeiros de cada grupo avançam para a 2ª Fase. Já o Timão caiu para a vice-liderança do grupo com 7 pontos.

Próximo jogo

O próximo compromisso da equipe alvinegra será, fora de casa, na próxima quarta-feira (29), às 15 horas, diante do líder Flamengo, no Estádio da Gávea.