Ceará vai entrar com representação na Conmebol por racismo de torcedores do Independiente

O Ceará vai entrar com representação na Conmebol após caso de racismo contra torcedores do clube no jogo diante do Independiente. Torcedores do time argentino imitaram um macaco e provocaram com gestos o grupo de Alvinegros que acompanhava o duelo desta quarta-feira (25), pela Sul-Americana.

O Ceará informou que a Conmebol já tem ciência do processo. No entanto, o Alvinegro ainda vai comunicar formalmente à entidade. Além disso, também notificará o Independiente, para que o clube seja informado da denúncia.

A própria torcida alvinegra registrou em vídeo vários desses momentos no Estádio Libertadores da América, em Buenos Aires. Confira:

O time cearense venceu o jogo por 2 a 0, com gols de Rodrigo Lindoso e Mendoza. Com o resultado, o Ceará garantiu vaga inédita nas oitavas de final da Sul-Americana.

O clube tornou-se o primeiro a conquistar o feito vencendo todos os jogos da primeira fase. O sorteio que definirá adversário da próxima fase será nesta sexta-feira (27).