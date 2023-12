Ceará traça metas esportivas para a temporada 2024; veja quais

Em 2024, o Ceará terá um calendário de 4 competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. E ao divulgar a proposta orçamentária para o ano que vem, o Alvinegro estipulou também algumas metas esportivas.

Ainda que o Vozão dispute 4 competições, a diretoria do clube só detalhou as metas para a Copa do Nordeste (semifinais) e Copa do Brasil (quartas de finais). Mesmo não detalhando as outras duas, o João Paulo Silva declarou no Jogada 1º Tempo que o Ceará precisa voltar a conquistar o Campeonato Cearense (que não vence desde 2018), e subir para a Série A do Brasileiro (a prioridade da temporada) após o frustrante 11º lugar este ano na Série B.

No ano que vem, o Alvinegro defenderá o título da Copa do Nordeste. A competição terá três clubes de Série A (Fortaleza, Bahia e Vitória) e outros três na Série B (Ceará, Sport e CRB). Quando foi campeão este ano, o Vozão superou um time de Série A, o Fortaleza, e bateu o Sport na decisão.

Na Copa do Brasil, o Vovô entra na 3ª Fase por ter sido campeão da Copa do Nordeste. Será a fase já estarão os clubes que disputam a Libertadores. Assim, para chegar nas quartas de final, o Vozão terá que avançar duas fases (3ª Fase e Oitavas de Final).

Só uma das metas de 2023

Em 2023, o Ceará só alcançou uma das 4 metas estipuladas para a temporada. As metas, estipuladas pela diretoria, foram: Copa do Nordeste (chegar até as semifinais), Campeonato Cearense (ser campeão), Copa do Brasil (ir até a 3ª Fase) e Série B (conquistar o acesso).

O clube foi Campeão do Nordeste, alcançou meta, mas no Cearense, o Alvinegro foi vice-campeão, na Copa do Brasil, o Ceará caiu na 2ª Fase, e na Série B, a maior decepção da temporada, a equipe esteve longe de conquistar o acesso, terminando em 11º.