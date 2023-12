Ceará terá portal de transparência a partir de 2024 com dados financeiros e contábeis

O Ceará terá um portal de transparência a partir de janeiro de 2024. A intenção do clube é que o portal seja alimentado com auditorias com frequência trimestral, para que torcedores possam ter acesso a informações que atualmente não são divulgadas ao público.

O portal de transparência divulgará ao público auditorias trimestrais de responsabilidade da diretoria financeira, mas também auditorias trimestrais de controladoria, ou seja, relacionadas a questões de contabilidade do clube.

Legenda: João Paulo Silva, presidente do Ceará Foto: Fabiane de Paula/SVM

Na noite da última terça-feira (19), o Conselho Deliberativo do Ceará aprovou a proposta orçamentária formulada pela Diretoria Executiva para a temporada 2024: R$ 149 milhões, R$ 60 milhões a mais que o orçamento da temporada 2023 (cerca de R$ 89 milhões).