Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento para 2024: R$ 149 milhões

Na noite desta terça-feira (19), o Conselho Deliberativo do Ceará aprovou a proposta orçamentária formulada pela Diretoria Executiva para a temporada 2024: R$ 149 milhões. O valor acima de 100 milhões foi adiantado pelo presidente João Paulo Silva, no Programa Jogada 1º Tempo, da TV Diário da última sexta-feira (15).

“A ideia é ter um acréscimo, por conta dos valores da liga, que tem uma parcela para acontecer ainda em 2024. Deve passar para três dígitos”, disse o presidente.



Aumento

Para 2023, com a redução de receitas após o rebaixamento para a Série B, o Alvinegro teve um orçamento de R$ 89.108.688,16. O clube conquistou o título da Copa do Nordeste, mas fracassou na disputa pelo acesso para a Série A. Portanto, para 2024, há aumento de um pouco mais de R$ 60 milhões na receita bruta do clube para 2024.

O maior orçamento da história do clube foi para a temporada 2022, quando estava na Série A: R$ 163 milhões.



Veja algumas projeções do Ceará para 2024

Receita Bruta:

Receita Operacional: R$ 149.305.140,00

Direitos de Transmissão: R$ 70.150.000,00

Bilheteria: R$ 10.917.000,00

Premiações e participações: R$ 10.910.000,00

Patrocínio/Marketing: R$ 21.464.000,00

Programa Sócio Torcedor: R$ 17.000.000,00

Venda de Atletas: R$ 15.000.000,00

Receitas Patrimoniais/Sociais: R$ 939.540,00

Demais Receitas: R$ 2.522.600,00