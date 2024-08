Ceará terá dois retornos importantes para confronto contra Guarani

O Ceará tem dois retornos confirmados para o jogo contra o Guarani na próxima terça-feira (6), às 21h30, na Arena Castelão, pela Série B de 2024. Após cumprir suspensão, o meia argentino Lucas Mugni e o volante Jean Irmer voltam a ficar à disposição do técnico Léo Condé.

A dupla foi ausência no empate alvinegro diante do América-MG por 2 a 2, no domingo (28), na Arena Independência, com gols dos atacantes Aylon e Erick Pulga. Assim, aumentam as possibilidades de escalação para o técnico do Vovô, que vem de algumas partidas seguidas com desfalques.

No último jogo, as demais baixas foram o volante Richardson, com uma fascite plantar, e o atacante uruguaio Facundo Barceló, com lesão de adutor. Para o confronto contra o Bugre, Richard, Ramon Menezes, Rafael Ramos, Richardson e David Ricardo estão pendurados, com 2 cartões amarelos cada.

Na tabela de classificação, o Ceará aparece na 8ª posição, com 26 pontos. Caso consiga, ao menos, um empate, a equipe atingiria a meta estipulada por Condé, de conseguir 27 pontos, ou mais, até o início do returno da competição.