Ceará terá ausências e retornos para enfrentar o Criciúma neste final de semana; veja relacionados

Pelo Brasileirão Série B, o Ceará vai enfrentar o Criciúma neste domingo, (21), e para este jogo o técnico Eduardo Barroca terá problemas nas duas laterais. Isso porque o treinador não vai poder contar com os laterais Willian Formiga e Michel Macêdo, ambos no departamento médico do clube. Luiz Otávio, Richard e Arthur Rezende devem retornar contra o Criciúma.

ESTÃO FORA

Willian Formiga, não faz parte dos planos de Barroca, já que trata lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O jogador se machucou na final da Copa do Nordeste contra o Sport na Ilha do Retiro e segue fora. Danilo Barcelos deverá ser o titular.

Michel Macêdo, saiu machucado no jogo contra a Ponte Preta e trata estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda. O atleta deverá ser substituído por Warley.

DE VOLTA!

Por outro lado, Arthur Rezende, que realizava o período de transição, voltou a treinar com o restante da equipe e deve está disponível para o jogo, assim como Luiz Otávio, que se curou de uma virose e também já treinou com o elenco alvinegro, e o goleiro Richard.

A partida contra o Criciúma acontece fora de casa, às 15h30, no estádio Majestoso, em Criciúma, Santa Catarina. Para esse duelo, válido pela 7ª rodada do Brasileirão Série B.

Para os duelos contra Criciúma e Londrina, o treinador Eduardo Barroca relacionou 23 jogadores.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: Richard, Bruno Ferreira e André Luiz;

Zagueiros: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Léo Santos;

Laterais: Warley e Danilo Barcelos;

Volantes: Richardson, William Maranhão, Caíque Gonçalves e Arthur Rezende;

Meias: Guilherme Castilho, Jean Carlos e Chay;

Atacantes: Erick, Nicolas, Vitor Gabriel, Janderson, Luvannor e Hygor.

LONGE DE CASA

Depois de bater o Tombense por 2 a 0, no estádio Presidente Vargas, o Alvinegro tem dois jogos longe da capital cearense. No próximo domingo, às 15h30, o compromisso é pela 7ª rodada diante do Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Após o duelo, a equipe de Barroca já volta atenção para o Londrina, adversário da quarta-feira (24), às 19h, no estádio do Café, no Paraná. A ideia do Vozão é retornar para Fortaleza com pontos importantes para a sequência na tabela da Série B.