Ceará é derrotado pelo Vasco por 2 a 0 e dá adeus à Copa do Brasil Sub-17

Na noite desta quinta-feira (18), o Ceará recebeu o Vasco, no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta das Quartas de Final da Copa do Brasil Sub-17, e foi novamente derrotado por 2 a 0, mesmo placar do confronto de ida. Os gols da partida foram anotados por Rodrigo Pacujá e Rafinha. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu está eliminado e encerra sua nona participação na competição.

O foco do Vovô agora é o Campeonato Cearense Sub-17, no qual a equipe luta pela conquista do bicampeonato. O próximo duelo será domingo (21), diante do Juazeiro, pela quarta rodada do hexagonal.

O jogo

Precisando reverter uma vantagem de dois gols, o Ceará iniciou a partida se lançando ao ataque e pressionando o Vasco. Aos sete minutos de jogo, Chicó fez boa jogada, limpou a marcação, e finalizou da entrada da área, mas a bola passou à direita do gol defendido por Phillipe Gabriel.

Depois do forte início, o Vovô pareceu cansar e começou a dar brechas ao time carioca, que perdeu boas chances com Rodrigo Pacujá, aos 18 minutos, e Lukas Zuccarello, aos 25. Na terceira oportunidade, os vascaínos não desperdiçaram. Depois de finalização do volante Matheus Ferreira, o goleiro Léo Agliardi deu rebote e Rodrigo Pacujá tocou para o fundo da rede, abrindo o placar no PV.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco estava disposto a matar o jogo e garantir a sua classificação, o que aconteceu após o zagueiro Igor ser derrubado dentro da área e o juiz marcar pênalti. Na cobrança, Rafinha finalizou bem e fechou o placar em 2 a 0, decretando a classificação vascaína para a semifinal do torneio.