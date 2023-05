Copa do Brasil Sub-17: Ceará é derrotado por 2 a 0 pelo Vasco em jogo de ida das Quartas de Final

Na noite desta terça-feira (9), o Ceará entrou em campo para enfrentar o Vasco, no Estádio São Januário, pelo jogo de ida das Quartas de Final da Copa do Brasil Sub-17, e acabou sendo derrotado pelo placar de 2 a 0. Os gols da partida foram marcados pelo cearense Rodrigo Pacujá e por Lukas Zucarello.

Com a derrota, o Alvinegro de Porangabuçu precisará vencer o time carioca por 3 gols de diferença no duelo da volta, se quiser avançar diretamente às semifinais da competição. Em caso de vitória por 2 gols, a decisão da vaga será nas cobranças de pênalti. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (18), às 20h, no Estádio Presidente Vargas.

O Jogo

Em um primeiro tempo sem grandes emoções, o Ceará conseguiu seguir bem a proposta definida pelo técnico Ramon Soares e, com suas linhas defensivas bem postadas, dificultou o trabalho ofensivo dos atletas vascaínos, que não encontravam espaços. É tanto que o goleiro Léo Agliardi não foi acionado. Ofensivamente, o Vozão teve até algumas boas chances, mas faltou tranquilidade para a definição das jogadas.

Na volta do intervalo, o Vovô seguiu bem e teve grande chance com Brian que saiu na cara do goleiro Phillipe Gabriel, mas pecou na finalização e bateu à esquerda do gol. Após isso, o Vasco melhorou na partida e encontrou o seu gol com o cearense Rodrigo Pacujá. Desde 2017 no clube carioca, o jovem invadiu a área cearense, em sua primeira participação na partida, e completou o cruzamento do lateral direito Wanyson para abrir o placar. Já na reta final, aos 45 minutos, Lukas Zuccarello, camisa 10 vascaíno, aproveitou cobrança de escanteio e tocou para definir o placar em 2 a 0 e deixar o Vasco confortável para o jogo da volta.

No fim da partida, em entrevista na saída de campo, Mélk, camisa 10 do Ceará, analisou rapidamente o duelo. "Pecamos no último terço do campo. Faltou acertar o passe e finalizar bem. Agora, é trabalhar para decidir em casa", disse.