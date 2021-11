Ceará tem segunda maior sequência invicta na Série A e amplia chance de vaga internacional

O Ceará atravessa um momento crescente na Série A de 2021. Após um período de oscilação sob o comando de Tiago Nunes, o Vovô melhorou o desempenho e, hoje, soma a 2ª maior sequência invicta do torneio, com quatro jogos sem ser superado: três empates e uma vitória.

A sequência de partidas é similar a do Palmeiras, que também defende invencibilidade de quatro rodadas, sendo três vitórias e um empate. No momento, o maior período sem derrotas é do Bahia, que tem seis duelos, com dois triunfos.

Maiores sequências invictas da Série A de 2021

6 | Bahia (2V-4E)

4 | Palmeiras (3V-1E) e Ceará (1V-3E)

3 | América-MG (2V-1E)

O índice recente deixou o Alvinegro de Porangabuçu na 13ª posição, com 36 pontos. Com margem para a zona de rebaixamento, a equipe não está oficialmente em uma colocação que garante vaga internacional, mas a possibilidade de formação de um G-9 no Brasileirão pode favorecer a equipe.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estatísticas, a pontuação já obtida faz com que o clube tenha 42,8% de chance de se classificar para a Copa Sul-Americana, o torneio que participou no início de 2021.

Sequência de jogos

No âmbito da tabela, a mesma instituição definiu que 49 pontos deixam uma equipe com possibilidade de 88,8% de entrar na Sula. Os percentuais são mutáveis, a depender do retrospecto da competição e da média de pontos de uma edição, que pode receber variações.

Deste modo, o Vovô precisa de mais 13 para atingir a pontuação. E isso pode ser garantido nos próximos jogos, quando encara Cuiabá, Athletico-PR, Sport, Fortaleza e Atlético-GO. No 1º turno, por exemplo, o time conseguiu nove pontos e não perdeu nenhum dos compromissos. Até o fim do Brasileirão, encara também: Corinthians, Flamengo, América-MG e Palmeiras.

07.11 - Ceará x Cuiabá | Arena Castelão, às 20h30

10.11 - Athletico-PR x Ceará | Arena da Baixada, às 18h30

14.11 - Ceará x Sport | Arena Castelão, às 19h

17.11 - Fortaleza x Ceará | Arena Castelão, às 21h30

20.11 - Atlético-GO x Ceará | Antônio Accioly, às 21h