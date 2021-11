Em expansão, Ceará inaugura 1ª loja no Cariri e soma 220 consulados; Sporting Bar será em 2022

O Ceará Sporting Club iniciou uma nova etapa de expansão da marca em 2021 e traçou como objetivo a interiorização na região cearense. O clube inaugurou uma loja oficial em Juazeiro do Norte, a 1ª fora da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e mapeou novas cidades para o investimento.

A ampliação da rede comercial está no planejamento estratégico alvinegro e teve sequência, apesar do impacto financeiro com a pandemia de Covid-19. O projeto foi iniciado em 2019, com a criação da Vozão, marca própria da instituição, e se envolveu ainda a reformulação do plano de sócio-torcedor.

Legenda: A primeira loja do Ceará no Cariri fica localizada no Cariri Garden Shopping Foto: divulgação / Ceará

O objetivo é se tornar presente também distante da Capital, além de engajar novos torcedores. O processo inicial foi o lançamento da loja itinerante (Vozão Móvel), com ações em diversos municípios, como Tianguá e Itapipoca. A longo prazo, a meta é oferecer suporte à torcida nas macrorregiões.

Lojas oficiais do Ceará:

Capital | Sede de Porangabuçu (Loja Magazine)

Capital | Shopping Iguatemi (Loja Conceito)

Capital | Shopping Parangaba (Loja Conceito)

Capital | RioMar Kennedy (Loja Conceito)

Capital | Grand Shopping (Loja Conceito)

Maracanaú | North Shopping Maracanaú (Loja Conceito)

Juazeiro do Norte | Cariri Garden Shopping (Loja Conceito)

Vozão Móvel (Loja Itinerante)

E-commerce (https://vozao.com.br/)

Consulados Alvinegros

A ampliação da marca para o Interior é um reflexo direto dos Consulados Alvinegros - programa que permite unir apaixonados pelo clube em diferentes regiões do mundo e estreitar os laços com a instituição. No ano vigente, o Ceará conquistou a marca de 220 agremiações, sendo 115 no Estado.

Assim, há demanda de torcedores em diferentes centros estaduais. Fundado em 2016, o projeto tem 56 consulados nos demais localidades do Brasil e 49 no exterior, como nos EUA, Portugal e Israel. (saiba como criar um consulado oficial).

Sporting Bar

Com a mudança estratégica de ações, a diretoria alvinegra adiou uma parte dos projetos para 2022. Uma das principais mudanças é o prazo de inauguração da Vozão Sporting Bar, anunciada no fim de 2020. O equipamento seria diferente dos modelos de loja atuais (Magazine e Conceito), com apresentação de um polo gastronômico e portais de venda, em formato inédito no país.

Previsto para ficar localizado na Avenida Dom Luís, o espaço tem um projeto arquitetônico definido, mas os recursos finais para a conclusão da obra serão utilizados no próximo ano. Deste modo, o foco atual da gestão será mantido na expansão da marca no Interior.