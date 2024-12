Ceará tem negociações avançadas pela contratação de Marllon, zagueiro do Cuiabá

O Ceará tem conversas em andamento pela contratação do zagueiro Marllon, que disputou a temporada 2024 pelo Cuiabá. O Diário do Nordeste apurou que as negociações entre o Vovô e o jogador estão avançadas e próximas de um desfecho positivo.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diário do Nordeste. Apesar da situação avançada, as partes ainda mantém conversas para decidir detalhes sobre o formato e as condições da negociação.

Marllon tem 32 anos e está no Cuiabá desde a temporada 2021. Na atual temporada ele somou 55 jogos e dois gols, sendo titular durante toda a campanha da Série A do Brasileirão 2024, com 33 jogos disputados.

O zagueiro foi revelado profissionalmente pelo Flamengo e acumula passagens por Rio Claro, Santa Cruz, Capivariano, Atlético-GO, Ponte Preta, Corinthians, Bahia e Cruzeiro, além do próprio Cuiabá.