Ceará tem acerto com Anderson Batatais para cargo de auxiliar técnico permanente

A comissão técnica do Ceará também vai ganhar um reforço para 2024. O clube tem conversas adiantadas para que Anderson Batatais retorne a Porangabuçu, para trabalhar como auxiliar técnico permanente do Vovô.

O negócio deve ser selado nesta quinta-feira (7), numa reunião entre Batatais e o presidente do Ceará, João Paulo Silva, que está em São Paulo. O profissional esteve no Novorizontino, que terminou na 5ª posição da Série B do Brasileiro, nesta temporada.

Com passagens pelo Ceará entre 2010 e 2011 como auxiliar e coordenador técnico, além de 2015 a 2017 como treinador das categorias de base do clube, Batatais fará parceria com Mancini pela quinta vez. Eles já estiveram juntos no Atlético-GO, Vitória, América-MG e Corinthians.

A última passagem do ex-zagueiro pelo futebol cearense foi entre o fim de 2021 e o começo de 2022, quando ele treinou o Ferroviário por 15 partidas, conquistando sete vitórias.