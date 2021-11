Ceará tem 30 mil torcedores garantidos contra Corinthians; confira valores dos ingressos

O Ceará divulgou, na noite desta terça-feira (24), a parcial de público para o jogo contra o Corinthians, marcada para quinta (25), às 20h, na Arena Castelão, pela 35ª rodada da Série A. O dado é de mais de 30 mil torcedores com presença garantida.

O montante envolve os check-ins dos sócios-torcedores, além dos ingressos vendidos. Vale lembrar que o bilhete para o confronto é vendido a partir de R$ 30,00 (inteira) e pode se encontrado na bilheteria virtual (Vozão Tickets) e em lojas oficiais.

Na tabela de classificação, o Ceará está em 9º, com 46 pontos. O Corinthians surge em 4º, com 53. No 1º turno do Brasileirão, o Alvinegro de Porangabuçu enfrentou o rival em Itaquera e foi superado pelo placar de 3 a 1.

Recorde de público

No início de novembro, o governo estadual permitiu que eventos de futebol recebessem até 80% do contingente de pessoas do equipamento, nesse caso, o Castelão. Com a pandemia de Covid-19, a torcida retornou ao estádio apenas em outubro de 2021.

Desde então, o recorde de público do futebol cearense pertence ao Clássico-Rei, em que mais de 28 mil espectadores forma ao confronto do Brasileirão. Confira abaixo os principais públicos registrados.

RANKING DE PÚBLICO NO FUTEBOL CEARENSE EM 2021:

Fortaleza 0x4 Ceará | Público: 28.037 torcedores Ceará 1x0 Cuiabá | Público: 21.735 torcedores Ceará 2x1 Sport | Público: 20.362 torcedores Fortaleza 1x0 Palmeiras | Público: 18.139 torcedores Fortaleza 1x1 São Paulo | Público: 16.261 torcedores Fortaleza 1x2 Atlético-MG | Público: 9.518 torcedores Ceará 1x0 Fluminense | Público: 8.095 torcedores Fortaleza 3x0 Athletico-PR | Público: 7.011 torcedores Ceará 1x2 Palmeiras | Público: 6.204 torcedores Ceará 2x2 Bragantino | Público: 4.573 torcedores Fortaleza 0x3 Flamengo | Público: 4.052 torcedores