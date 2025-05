Ceará se torna melhor mandante da Série A após 9 rodadas; veja tabela

O Ceará se tornou o melhor mandante da Série A após a 9ª rodada. O Vozão, chegou a 13 pontos dos 15 possíveis em casa após a vitória diante do Sport, por 2x0 no Castelão, no último sábado (18), com 86,7% de aproveitamento. O Vozão repete a campanha de 2010, quando tinha o mesmo aproveitamento após 9 rodadas ou 5 partidas como mandante.

Legenda: O Ceará é o melhor mandante da Série A com 86,7% de aproveitamento Foto: Reprodução / srgoool

Para o melhor mandante da Série A em 2025, o Alvinegro supera o Cruzeiro nos critérios de desempate, como cartões amarelos recebidos (8 a 13).

Eles empatam em pontos (13), vitórias (5), empates (1), derrotas (0), gols pró (8), gols sofridos (2), e saldo de gols (6).

Campanha do Vozão em casa

Ceará 2x0 Grêmio

Ceara 2x1 Vasco

Ceará 1x1 São Paulo

Ceará 1x0 Vitória

Ceará 2x0 Sport

Importancia em casa para a campanha

O excelente aproveitamento do Ceará em casa, faz com que o Vovô fique na parte de cima da tabela. o Alvinegro está em 5º com 15 pontos. E dos 15, 13 foram conquistados em casa.

A campanha em casa do Ceará após 9 rodadas ou 5 jogos como mandante já igual a de 2010. Em outros anos o aproveitamento foi inferior:

2022:

Perdeu para o Botafogo 3x1 na 2ª rodada

2021:

Perdeu para o Bahia por 2x1 na 4ª rodada

2020:

Empatou com o Grêmio em 1x1 na 2ª rodada e Perdeu para o Vasco por 3x0 na 4ª rodada

2019:

Perdeu para o Atlético por 2x1 na 3ª rodada

2018:

Empatou com o São Paulo e perdeu para o Flamengo 3x0.

2011

Perdeu para o Vasco na estreia 3x1.

2010

Somou os mesmos 13 pontos de 15 possíveis em casa após 9 rodadas

Venceu Fluminense (1x0)

Venceu Vitória (1x0)

Venceu Cruzeiro (1x0)

Venceu Avaí (2x0)

Empatou com o Corinthians (0x0)