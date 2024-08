Ceará registra maior público da Série B de 2024 em confronto contra o Mirassol

O confronto entre Ceará e Mirassol registrou o maior público da Série B na temporada de 2024. Cerca de 40.351 pessoas estiveram presentes neste sábado (17), na Arena Castelão, para apoiar o Vovô.

O Vovô, que já possuía quatro dos cinco maiores público da competição nesta temporada, superou o confronto entre Paysandu e Santos — que estava na 1ª posição do ranking após ter levado 33.054 torcedores para o confronto.

Com o público deste sábado (17), o Alvinegro de Porangabussu ultrapassou os 20 mil torcedores de média na Segundona. O Alvinegro já tinha a maior média de público da competição, com cerca de 5 mil torcedores a mais que o Sport, 2ª equipe com maior média de público da Série B.

O jogo terminou com a derrota do Ceará por 2 a 1 para o Mirassol. O Vovô ocupa a 9ª posição na tabela, com 29 pontos. O próximo compromisso da equipe será diante o CRB, no Estádio Rei Pelé, na próxima quarta-feira (21), às 19h.

VEJA OS CINCO MAIORES PÚBLICOS DESTA SÉRIE B

Ceará x Mirassol — 40.351 torcedores pagantes Paysandu x Santos — 33.054 torcedores pagantes Ceará x Coritiba — 32.734 torcedores pagantes Ceará x Guarani — 30.886 torcedores pagantes Ceará x Santos — 30.046 torcedores pagantes

*Sob supervisão de Crisneive Silveira.