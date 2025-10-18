Ceará parabeniza o Fortaleza pelo aniversário de 107 anos; veja publicação

O Ceará fez uma publicação nas redes sociais parabenizando o rival Fortaleza por ocasião de seu aniversário de 107 anos de fundação, comemorado neste sábado (18).

“Parabéns, @FortalezaEC, pelos 107 anos de história! Que a rivalidade siga apenas dentro de campo e que fora dele prevaleçam o respeito e a paz”, disse o Ceará.

VEJA O POST

O dia tem sido de homenagens ao Fortaleza, que neste 18 de outubro completa 107 anos. Mais cedo, o próprio clube divulgou ações e programações.

Quem também se manifestou foi o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, que publicou um vídeo falando sobre sua relação com o Tricolor do Pici.