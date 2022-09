Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa; veja imagens

O Ceará divulgou imagens nesta sexta-feira (30) do uniforme em homenagem ao Outubro Rosa. A camisa tem cor rosa, com detalhes pretos na gola e nas mangas, além de listras suaves.

Confeccionado com tecido Dry Tech, a camisa está disponível nas lojas físicas Vozão e no e-commerce, com modelos masculinos e femininos. O uniforme será vendido a R$ 229,90 para os homens e R$ 209,90 para as mulheres.

Os torcedores associados ao programa Sócio Vozão terão 15% de desconto na compra do uniforme.

Veja imagens da camisa em alusão ao Outubro Rosa

Legenda: Camisa do Ceará em alusão ao Outubro Rosa Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

