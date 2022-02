Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Globo-RN; veja valores

A venda de ingressos para o jogo do Ceará contra o Globo-RN começa neste domingo (6), nas lojas Vozão dos shoppings. A loja da sede inicia as vendas somente a partir desta segunda. A partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste será na quarta-feira (9), na Arena Castelão, às 19h30 horas. O Alvinegro é líder do Grupo B, com quatro pontos.

Importante lembrar: o torcedor que vai ao jogo deve estar vacinado contra a Covid-19 (as duas doses ou dose única) e apresentar documento de comprovação. O uso de máscara é obrigatório durante todo o jogo.

CONFIRA VALORES DOS INGRESSOS:

Inferior Norte e Sul: R$ 30,00 (Inteira) / R$ 15,00 (meia)

Inferior Central: R$ 50,00 (Inteira) / R$ 25,00 (Meia)

Premium: R$ 200,00 (Inteira) / R$ 100,00 (Meia)

LOCAIS DE VENDA

Loja Vozão Shopping Parangaba - 13h às 21h

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 13h às 21h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 13h às 21h.

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 13h às 21h

Loja Vozão sede - 8h às 17h30 (seg a sex)/ 8h30 às 12h30 (sáb).

Mais informações: (85) 3052.7777.

