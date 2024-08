Ceará inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP; veja detalhes

O Ceará iniciou, nesta quinta-feira (22), a venda de ingressos para o duelo contra o Novorizontino-SP, válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro.

Com valores a partir de R$15, o torcedor alvinegro pode comprar bilhetes nas lojas físicas e online. A equipe comandada por Léo Condé vem de vitória diante do CRB, fora de casa por 2 a 0 na última quarta-feira (21). O Vovô é o 7º colocado com 32 pontos, enquanto o time paulista é o líder com 40.

CONFIRA SETORES E VALORES DISPONÍVEIS:

Inferior Norte: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia)

Superior Central: R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)

Inferior Central: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia)

Inferior Sul: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia)

Premium: R$ 250,00 (inteira) / R$ 125,00 (meia)

Para comprar, basta acessar o site vozaotickets.com. Quem for comprar presencialmente, basta procurar as Lojas Vozão da sede ou dos shoppings (Parangaba, RioMar Kennedy, Rio Mar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú e North Shopping Eusébio).