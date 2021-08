Ceará marca gol no último segundo, elimina Corinthians e faz final da Copa do Brasil de futsal; veja

Em um jogo emocionante, o Ceará eliminou o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil de futsal, na noite desta sexta-feira (20), com o placar de 2 a 1. O gol de desempate dos alvinegros saiu faltando apenas um segundo para terminar a partida.

Veja o momento exato do segundo gol:

O duelo foi transmitido ao vivo pelocanal do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

Os dois gols do Ceará foram marcados por Domar. Na final, o Alvinegro aguarda quem passar da semifinal entre Jaraguá e Juventude do Pará. O segundo jogo será na próxima quarta-feira (25), às 18h50.

Legenda: Ceará vence o Corinthians na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil de futsal Foto: Abraão Soares/Ceará Sporting Club

No jogo de ida, no Ginásio Vozão, na capital cearense, Ceará e Corinthians tinha ficado no 2 a 2, mostrando o equilíbrio entre as duas equipes.