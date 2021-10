Ceará enfrenta o Grêmio no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes

Em busca do bicampeonato inédito, o Ceará inicia a decisão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes nesta quinta-feira (21), às 16 horas, no estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, em Porangabuçu. A parada não promete ser simples. O adversário é nada menos que o Grêmio, um dos times mais tradicionais do Brasil nos torneios de base.

Esta será uma final inédita. O objetivo do Vovô é de repetir o desempenho de 2020, quando foi campeão derrotando o Vila Nova nos pênaltis, após igualdade no placar agregado.

Legenda: O Ceará foi campeão do Brasileirão de Aspirantes da temporada 2020 Foto: Pedro Chaves / Ceará

O Vovô chega embalado e com moral após ter eliminado o rival Fortaleza na semifinal, com vitória por 1 a 0 no placar agregado. Já o Grêmio passou pelo Avaí na outra semifinal.

A promessa é de bom jogo, já que os dois times compõem as melhores categorias de base das regiões Nordeste e Sul, atualmente, segundo levantamento do portal dabase.com.br.

Os finalistas já se enfrentaram nesta edição da competição duas vezes, ambas pela segunda fase, com uma vitória para cada lado. Coincidentemente, o placar foi o mesmo: 2 a 0.

Pelo fato do time gremista ter a melhor campanha desta temporada, terá a oportunidade de decidir em casa, trazendo o primeiro jogo para a casa do atual campeão.

O técnico Daniel Azambuja comentou sobre a final. "O principal compromisso nosso aqui nessa competição é estar fortalecendo esse final de trabalho da base e fazer essa transição para a equipe profissional. O mérito de estarmos chegando nessa final é todo dos jogadores. Eles compraram a ideia, junto com a comissão e diretoria, e estamos conseguindo atingir todos os nossos objetivos", disse.

O jogo terá transmissão ao vivo da CBF TV através do site e do aplicativo Eleven Sports.