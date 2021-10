Ceará vence Grêmio por 2 a 1 e abre vantagem na final do Brasileirão de Aspirantes

O Ceará iniciou a decisão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes com vitória. Atuando no Estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão), a equipe de Daniel Azambuja administrou o confronto e aplicou 2 a 1 no Grêmio. Léo Rafael e Hélio Borges marcam os gols cearenses, enquanto Pedro Lucas descontou para os gaúchos.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu assegura o bicampeonato do Brasileirão de Aspirantes com um empate. O Grêmio, por sua vez, precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título.

O duelo da volta acontece na quarta-feira (27), às 17h (horário de Brasília), em local a definir.

O jogo

O duelo entre Ceará e Grêmio foi marcado pelo equilíbrio. Com dois volantes experientes (Oliveira e Pedro Naressi), a equipe de Daniel Azambuja conseguia ocupar o meio-campo, sufocando o time gaúcho.

A arma do Tricolor era as escapadas em velocidade pela lateral. Entretanto, o sistema defensivo alvinegro suportou as investidas e conseguiu sair ileso da etapa inicial. O goleiro André Luiz interviu quando necessário.

Sem tantas oportunidades claras para ambos lados, o Ceará soube aproveitar uma bobeada da defesa gremista: aos 29 minutos, Pedro Naressi ganhou dos defensores e tocou para Léo Rafael, com o gol aberto, empurrar para as redes.

Com a vantagem no placar, a equipe cearense soube administrar o resultado sem sofrer riscos.

Legenda: Pedro Naressi, da equipe principal do Ceará, figurou entre os titulares para o duelo desta quinta-feira (21) contra o Grêmio, pela final do Brasileirão de Aspirantes Foto: Kid Júnior / SVM

Segundo tempo

A falta de inspiração da equipe gremista persistiu na etapa final. O duelo equilibrado também. O jogo travado no meio-campo, faltoso, dificultava as ações das duas equipes.

Entretanto, dos pés de Léo Rafael, saiu um passe excepcional para Hélio Borges. Aos 11 minutos, o atacante recebeu nas costas da defesa, fintou a marcação e bateu colocado para ampliar o marcador para o Ceará.

Os dois gols de vantagem deram ainda mais tranquilidade ao Ceará. A equipe manteve a administração do jogo, enquanto buscava agredir o Grêmio em contra-ataque.

Nos acréscimos, porém, o Grêmio conseguiu diminuir o resultado. Pedro Lucas recebeu livre na área e finalizou forte, descontando para os gaúchos. Entretanto, sem conseguir chegar ao gol de empate, o Tricolor saiu de campo derrotado.

Legenda: Defesa do Ceará não deixou espaço para o Grêmio trabalhar a bola Foto: Kid Júnior / SVM

CAMPANHA DO CEARÁ NO BRASILEIRÃO DE ASPIRANTES

Ceará 3 x 0 RB Bragantino (1ª rodada da 1ª fase)

Santos 4 x 1 Ceará (2ª rodada da 1ª fase)

Ceará 1 x 2 Avaí (3ª rodada da 1ª fase)

Bahia 1 x 0 Ceará (4ª rodada da 1ª fase)

Ceará 2 x 1 Fluminense (5ª rodada da 1ª fase)

Coritiba 0 x 2 Ceará (6ª rodada da 1ª fase)

Ceará 1 x 2 CRB (7ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 1 x 0 Ceará (8ª rodada da 1ª fase)

Corinthians 2 x 2 Ceará (1ª rodada da 2ª fase)

Ceará 2 x 0 Grêmio (2ª rodada da 2ª fase)

Ceará 3 x 1 Figueirense (3ª rodada da 2ª fase)

Figueirense 0 x 1 Ceará (4ª rodada da 2ª fase)

Grêmio 2 x 0 Ceará (5ª rodada da 2ª fase)

Ceará 0 x 1 Corinthians (6ª rodada da 2ª fase)

Ceará 1 x 0 Fortaleza (semifinal)

Fortaleza 0 x 0 Ceará (semifinal)

Ceará 2 x 0 Grêmio (final)