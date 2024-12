Ceará encaminha contratação do zagueiro Éder, de saída do América-MG

O Ceará está próximo de acertar a contratação do zagueiro Éder, que disputou a temporada 2024 com a camisa do América-MG. O Diário do Nordeste apurou que as conversas entre o Vovô e o zagueiro estão encaminhadas e próximas de um desfecho positivo.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, a negociação caminha para um acerto em definitivo de Éder com o Ceará, tendo em vista que o zagueiro de 29 anos está com contrato encerrando no América-MG, ficando livre no mercado.

Caso confirmado, este seria o segundo reforço do Ceará para a zaga nesta janela de transferências, já que o clube já anunciou Willian Machado, ex-Operário-PR como contratação para a disputa da temporada 2025.

Éder tem 29 anos e foi revelado profissionalmente pelo Bahia. Ele acumula passagens por Novorizontino, Athletico-PR, Sport, Atlético-GO e América-MG. No Coelho, foram três temporadas. Em 2024, somou 35 jogos, sendo 26 deles na Série B do Brasileirão.