Ceará empata com Atlético-GO fora de casa pela Série A

O Ceará empatou com o Atlético-GO, neste sábado (20), em 1 a 1, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Vina, para o alvinegro, e João Paulo, para o rubro-negro, marcaram os gols da partida.

Com o resultado, a equipe de Tiago Nunes chegou aos 46 pontos e subiu momentaneamente para a 8ª colocação. O Atlético-GO, por sua vez, figura na 15ª posição, com 40 pontos.

O Ceará volta a campo na quinta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), contra o Corinthians, na Arena Castelão.

Primeiro tempo

Com desfalques pontuais em todos os setores do campo, o Ceará teve uma atuação discreta e burocrática durante os 45 minutos iniciais no Estádio Antônio Accioly.

O Atlético-GO, necessitando da vitória para abrir margem para a zona de rebaixamento, teve maior volume de jogo, mas não conseguiu converter em chances claras. Poucas finalizações de ambos lados e um duelo bastante travado no meio-campo, com a arbitragem precisando intervir.

As melhores oportunidades do Ceará foram com finalizações de fora da área. Lima, aos 34 minutos, mandou para fora, enquanto Vina, aos 37, finalizou fraco nas mãos do goleiro Fernando Miguel.

Estatísticas do 1° tempo

Posse de bola: 60% (ACG) x 40% (CSC)

Finalizações: 4 (ACG) x 2 (CSC)

Escanteios: 7 (ACG) x 1 (CSC)

Faltas: 7 (ACG) x 6 (CSC)

Desarmes: 7 (ACG) x 2 (CSC)

Interceptações: 8 (ACG) x 5 (CSC)

Cortes: 3 (ACG) x 22 (CSC)

Legenda: Fernando Miguel pouco foi exigido pelo setor ofensivo do Ceará no 1° tempo Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

Segundo tempo

A mudança de postura do Ceará na etapa final veio atrelada ao gol cedo marcado pelo meio-campista Vina, em cobrança de falta ensaiada, aos 2 minutos.

A vantagem alvinegra não persistiu no placar. Sete minutos após abrir o marcador, João Paulo, em jogada trabalhada do Atlético-GO pelo lado esquerdo, tratou de igualar o resultado.

O clube goiano manteve o ímpeto após o gol. As mexidas de Marcelo Cabo surtiram efeito. Ronald - que entrou no lugar de Janderson - deixou Marlon Freitas, aos 20 minutos, sem marcação, mas o volante isolou, desperdiçando uma grande chance para o Atlético-GO.

A equipe atleticana seguiu na busca pela virada, mas pecou nas finalizações. O Ceará, por sua vez, pouco ofereceu risco.

Legenda: João Paulo anotou o gol de empate do Atlético-GO no 2° tempo Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

Estatísticas gerais da partida

Posse de bola: 55% (ACG) x 41% (CSC)

Finalizações: 19 (ACG) x 5 (CSC)

Escanteios: 10 (ACG) x 1 (CSC)

Faltas: 10 (ACG) x 21 (CSC)

Desarmes: 13 (ACG) x 9 (CSC)

Interceptações: 15 (ACG) x 8 (CSC)

Cortes: 10(ACG) x 40 (CSC)