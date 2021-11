Atlético-GO x Ceará: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Embalado após a histórica goleada por 4 a 0 no Clássico-Rei, o Ceará volta a campo neste sábado (20) para tentar manter o bom momento que vive no Brasileirão. O Alvinegro enfrenta o Atlético-GO, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, buscando resultado que pode fazer o time entrar com mais força na briga por uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem.

Com 45 pontos, o Vovô chegou ao 'número mágico' e praticamente acabou com qualquer chance de rebaixamento. Com a mesma pontuação do Fluminense (8º colocado), já visualiza algo a mais na Série A, e a vaga na principal competição do continente é bastante palpável.

Após quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Ceará tem chances de terminar a 34ª rodada no G-7. Certo é que o Alvinegro ganhará ao menos uma posição em caso de triunfo, já que Fluminense (8º) e América-MG (9º) se enfrentam neste domingo (21), no Maracanã.

A goleada no Clássico-Rei foi a primeira vitória do Ceará como visitante no Brasileirão, mas o time ainda busca um resultado positivo fora da Arena Castelão, e a expectativa é que possa vir diante do Dragão.

Mudanças em todos os setores

Legenda: Na suspensão de João Ricardo, Richard será novamente titular Foto: Thiago Gadelha / SVM

Apesar da grande atuação diante do Fortaleza, o técnico Tiago Nunes não poderá repetir o time que jogou na última quarta-feira (17), já que terá desfalques em todos os setores.

O goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o atacante Speed Mendoza estão suspensos em decorrência do terceiro cartão amarelo da série e estão fora. Assim como o zagueiro Luiz Otávio, que deixou o gramado sentindo dores no joelho direito e sequer viajou com a delegação alvinegra.

O goleiro Richard, o zagueiro Gabriel Lacerda e o atacante Rick são três dos prováveis substitutos. A única dúvida fica no meio de campo, com Marlon e William Oliveira sendo os candidatos à vaga de Fabinho.

Atlético-GO

Legenda: Ex-Ceará, Marcelo Cabo é o atual técnico do Atlético-GO Foto: Comunicação/ACG

Se o Ceará vem embalado, o Atlético-GO vive realidade oposta no Campeonato Brasileiro. O time goiano não vence há cinco rodadas e pode entrar na zona de rebaixamento caso não vença o confronto.

O Dragão tem a terceira pior campanha no 2º turno da Série A, com cinco derrotas, cinco empates e apenas três vitórias em 13 partidas.

O técnico Marcelo Cabo irá para o 3º jogo no comando da equipe, mas espera uma evolução. Nos dois anteriores, o time passou sem sofrer gols, mas também sem marcar. O que preocupa o treinador é que, ao todo, já são cinco partidas sem balançar as redes no Brasileirão.

"Claro que eu, como treinador, fico incomodado da minha equipe não fazer gols há cinco jogos. Temos pouquíssimo tempo para trabalhar, não temos como apurar ou adestrar a finalização, faremos só um treino no sábado antes do Ceará, mas vou buscar passar muita confiança aos jogadores. Criamos chances, mas não fizemos. Mas tenho certeza que esse gol está amadurecendo e que em breve vai sair", disse Cabo, que terá como único desfalque o zagueiro Wanderson, que está lesionado.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 34ª rodada

Data: 20 de novembro de 2021

Hora: 21 horas

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Escalações

Atlético-GO

Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique e Igor Cariús; William Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Ronald, Janderson e Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo

Ceará

Richard; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; William Oliveira (Marlon), Fernando Sobral e Vina; Lima, Rick e Jael. Técnico: Tiago Nunes