Ceará e RB Bragantino empatam sem gols no Estádio Nabi Abi Chedid

Ceará e RB Bragantino empataram sem gols, nesta quinta-feira (1°), no Estádio Nabi Abi Chedid. Com o resultado, o Vovô ocupa a 11ª colocação, com 10 pontos. A equipe de Bragança Paulista, por sua vez, permanece na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, com 18.

Primeiro tempo

RB Bragantino e Ceará protagonizaram um primeiro tempo sonolento no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com a postura reativa, a equipe de Guto Ferreira buscava as escapadas nos contra-ataques, utilizando a velocidade, principalmente, do atacante Saulo Mineiro.

O camisa 73 do Vovô foi lançado duas vezes em profundidade, mas acabou perdendo a briga pelo espaço para o zagueiro Fabrício Bruno. A melhor chance do Ceará saiu da bola parada, em cobrança de falta de Vina, aos 35 minutos da etapa inicial.

A equipe mandante, por sua vez, investia pelo lado esquerdo, mas também não conseguiu criar. A melhor oportunidade saiu dos pés de Claudinho, de fora da área, aos 17 minutos do 1° tempo.

Legenda: RB Bragantino e Ceará empataram sem gols no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP) Foto: Fausto Filho / Ceará SC

Segundo tempo

As equipes voltaram para o 2° tempo com mais intensidade, mas pouca criatividade. O RB Bragantino seguia com mais posse de bola, enquanto o Ceará se defendia.

Nas escapas do Vovô, Fernando Sobral quase abriu o marcador no Estádio Nabi Abi Chedid. O volante recebeu bom passe de Lima, na esquerda, cortou para o meio e finalizou. Cleiton defendeu.

A pressão imposta pela equipe de Bragança Paulista surtiu efeito, mas não para mudar o marcador. O atacante Artur, aos 25 minutos, parou em Richard. As jogadas pelo alto, seguiam sendo travadas pela defesa do Vovô.

Próximo adversário

O Ceará volta a campo no domingo (4), às 18h15, contra o Juventude. O duelo, válido pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, acontece na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.