Ceará é o único time da Série B a iniciar a temporada com técnico estrangeiro; veja lista

O Ceará será o único representante da Série B do Campeonato Brasileiro a iniciar a temporada com técnico estrangeiro. Dos 20 clubes participantes, 19 serão dirigidos por treinadores brasileiros.

A equipe alvinegra será comandada por Gustavo Morínigo, do Paraguai, em quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

A competição terá a participação de seis equipes do Nordeste, sete do Sudeste, cinco do Sul e duas do Centro-Oeste.

Veja treinadores da Série B 2023

ABC-RN : Fernando Marchiori (BRA)

: Fernando Marchiori (BRA) Atlético-GO : Eduardo Sousa (BRA)

: Eduardo Sousa (BRA) Avaí : Alex Sousa (BRA)

: Alex Sousa (BRA) Botafogo-SP : Paulo Baier (BRA)

: Paulo Baier (BRA) Ceará: Gustavo Moríngio (PAR)

Chapecoense : Bruno Pivetti (BRA)

: Bruno Pivetti (BRA) CRB-AL : Umberto Louzer (BRA)

: Umberto Louzer (BRA) Criciúma : Cláudio Tencatti (BRA)

: Cláudio Tencatti (BRA) Guarani : Mozart (BRA)

: Mozart (BRA) Ituano : Carlos Pimentel (BRA)

: Carlos Pimentel (BRA) Juventude : Celso Roth (BRA)

: Celso Roth (BRA) Londrina : Edinho (BRA)

: Edinho (BRA) Mirassol : Ricardo Catala (BRA)

: Ricardo Catala (BRA) Novorizontino : Eduardo Baptista (BRA)

: Eduardo Baptista (BRA) Ponte Preta : Hélio dos Anjos (BRA)

: Hélio dos Anjos (BRA) Sampaio Corrêa : Felipe Conceição (BRA)

: Felipe Conceição (BRA) Sport : Enderson Moreira (BRA)

: Enderson Moreira (BRA) Tombense : Marcelo Chamusca (BRA)

: Marcelo Chamusca (BRA) Vila Nova : Claudinei Oliveira (BRA)

: Claudinei Oliveira (BRA) Vitória: João Burse (BRA)

