Ceará é multado por cantos homofóbicos registrados no jogo contra o Vila Nova pela Série B

O Ceará anunciou, na tarde dessa quarta-feira (23), que o clube foi punido pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD com uma multa em decorrência de cantos homofóbicos que foram registrados na partida contra o Vila Nova-GO, válida pela 18ª rodada da Série B. A multa aplicada tem um valor de R$ 40 mil.

Além de cantos homofóbicos, também foram registrados arremessos de objetos dentro do gramado. A Procuradoria, que fez a denúncia, solicitava que o Ceará perdesse mando de campo por tais atitudes, porém, o pedido não foi acatado e somente a multa foi aplicada contra o clube. Em nota, o Alvinegro que Fred Bandeira e Ranieri Mena Barreto funcionaram na defesa do clube.

VEJA NOTA OFICIAL

O Ceará Sporting Club foi julgado pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD por denúncia da Procuradoria que pedia a perda de mando de campo do Clube em virtude do arremesso de objeto no gramado e cantos homofóbicos, ocorridos na partida entre Ceará x Vila Nova.

O Clube foi absolvido dos pedidos de perda de mando de campo, sendo apeando apenas em multa pecuniária no valor de R$ 40.000,00 em virtude dos cantos homofóbicos.

Funcionaram na defesa do Ceará Fred Bandeira e Ranieri Mena Barreto.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto