Fortaleza supera Ceará e se torna o clube cearense com mais seguidores no Instagram; veja números

Fortaleza e Ceará protagonizam um dos maiores clássicos do Brasil: o 'Clássico-Rei'. Fora de campo, quando um dos dois vence o outro, a torcida do time vencedor aproveita o momento para muita zoação e resenha com os torcedores do rival. O ambiente perfeito encontrado para isso são as redes sociais, em que os dois clubes são muito fortes. Leão e Vovô são dois dos clubes do Nordeste que mais se destacam no Instagram. Hoje, o Tricolor superou o Alvinegro e é o time cearense com mais seguidores na rede.

Legenda: Fortaleza supera o Ceará em seguidores no Instagram. Foto: Reprodução / Instagram

Ao todo, o Fortaleza soma 1.283.044, enquanto o Ceará tem 1.281.166. Na sequência, quem mais se aproxima dos dois, fechando o top-3, é o Atlético Cearense com 155.439 seguidores.

VEJA O TOP-10: