Ceará e Fortaleza têm até sexta (24) para inscrever reforços na Série A; veja prioridades

O prazo de inscrição de novos jogadores na Série A de 2021 será encerrado na sexta-feira (21). A data foi definida pela CBF e vai exigir mais movimentação nos bastidores de Ceará e Fortaleza para mapear o mercado e buscar as últimas contratações.

As diretorias estão atentas ao mercado e buscam soluções para carências no elenco. Em ambos os casos, opções internas no elenco foram acionadas nos jogos para suprir as necessidades.

Legenda: Ceará e Fortaleza são os representantes cearenses na Série A de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

O fechamento da janela internacional no Brasil restringe o processo. Assim como o Brasileirão: apenas jogadores com menos de sete jogos em um time podem atuar por outro no torneio.

Com a semana cheia para trabalhar, o momento exige agilidade caso ainda haja interesse em aumentar o número e o nível dos plantéis. Hoje, restam 17 rodadas para o fim da competição.

Carência no elenco

O Ceará tem como prioridade a contratação de um lateral-direito para a sequência de 2021. O pedido partiu do técnico Tiago Nunes após a lesão no joelho de Buiú, que ficou fora da temporada.

Legenda: Buiú vai parar por longo período para tratar lesão no menisco do joelho direito Foto: Kid Júnior / SVM

O nome mais cotado é o de Igor, de 23 anos. O atleta pertence ao Juventude e está emprestado ao Coritiba, na Série B. O vice-presidente do Coxa, Osiris Klamas, confirmou que o jogador está de saída para o Vovô.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda adota o 3-5-2 como esquema tático principal no Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

No Fortaleza, a busca é por um zagueiro para reposição de Quintero, cedido ao Juventude. O clube chegou a negociar com um nome do exterior, mas não conseguiu a liberação do outro time.

Na última rodada, contra o Internacional, Vojvoda utilizou o lateral Daniel Guedes na função. A equipe também analisa opções dos Aspirantes, caso não tenha oportunidade de mercado.