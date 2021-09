Com Buiú fora da temporada, Ceará tenta reforçar setor até fim da próxima semana

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, já havia avisado que o clube buscava um lateral-direito tendo em vista lesão do lateral Buiú. Mas até o momento, ainda não se sabia a gravidade da contusão. O atleta teve de se submeter a um procedimento cirúrgico no joelho direito, em virtude de uma lesão no menisco, e está fora da temporada 2021.

Com isso, o Alvinegro conta apenas com um atleta de ofício, Gabriel Dias, que também retorna de período lesionado. Fabinho é outro jogador que atua improvisado no setor e pode ser opção para Tiago Nunes.

Buiú passará por fisioterapia pós-operatória, e o procedimento de recuperação deste tipo de lesão não é simples.

Robinson de Castro disse que buscará opções para lateral no Brasil ou no exterior. O Alvinegro tem pouco mais de uma semana para reforçar o setor, tendo em vista que o prazo de inscrições de jogadores para a Série A termina dia 24 de setembro.