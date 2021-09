Vice-presidente do Coritiba confirma saída de lateral-direito Igor para o Ceará

Em entrevista nesta terça-feira (21), o vice-presidente do Coritiba, Osiris Klamas, confirmou que o lateral-direito Igor deixou o clube para defender o Ceará. A informação ocorreu durante entrevista para a rádio Transamérica, do Paraná.

“O Igor, nosso lateral-direito, está indo para o Ceará. Ele chegou para disputar a titularidade justamente com o Natanael, mas o Natanael está voando, adquiriu confiança e titularidade. Para nós mantermos o Igor teríamos que fazer um aporte financeiro e preferimos não fazer”, afirmou.

O investimento era necessário porque o jogador pertencia ao Juventude. Assim, a diretoria do Vovô entrou em contato com o time gaúcho e firmou uma proposta. O prazo de inscrição na Série A do Brasileiro de 2021 é encerrado nesta sexta-feira (24), conforme o regulamento da CBF.

Legenda: Igor foi um dos destaques do acesso do Juventude à Série A em 2020 pelas características ofensivas Foto: reprodução

Assim, o clube deve regularizar o jogador dentro do intervalo de tempo restante. Na atual temporada, Igor participou de 31 jogos no Coritiba. Natural de João Pessoa/PB, foi revelado pelo Auto Esporte e acumulou passagens também por clubes como Náutico e Lajeadense/RS e Águia-PA.

Elenco do Ceará O motivo da busca do Ceará por um lateral-direito é a lesão de Buiú, que precisou de um procedimento cirúrgico e está fora do restante do ano. A única opção de ofício no setor é Gabriel Dias. Sem reforços até o momento, a comissão técnica de Tiago Nunes integrou Natan, um dos destaques dos Aspirantes. O volante Fabinho também pode desempenhar a função em campo.