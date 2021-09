Fortaleza segue em busca de um zagueiro para reforçar elenco, mas monitora opções dos Aspirantes

O Fortaleza anunciou 13 reforços para a temporada de 2021, mas segue no mercado em busca de mais uma peça: um zagueiro para acrescentar ao elenco. No momento, o clube monitora opções e tenta contratar um nome até o dia 24 de setembro, quando encerram as inscrições na Série A.

Ao longo do fechamento da janela internacional, a cúpula tricolor avançou em negociação com um jogador que atuava no exterior e tinha contrato encerrado em dezembro, mas a referida equipe não aceitou a liberação antecipada. Assim, o cenário nacional e atletas sem vínculo são as preferências.

REFORÇOS DO FORTALEZA PARA A TEMPORADA DE 2021

ZAG | Benevenuto (T) - emprestado pelo Botafogo até o fim de 2021

ZAG | Titi (T) - contrato até o fim de 2022

LAD | Yago Pikachu (T) - contrato até o fim de 2022

LAD | Daniel Guedes - emprestado pelo Santos até o fim de 2021

VOL | Matheus Jussa - emprestado pelo Oeste/SP até o fim de 2021

VOL | Blanco - emprestado pelo Atlético-MG até o fim de 2021

VOL | Éderson (T) - emprestado pelo Corinthians até o fim de 2021

MEI | Lucas Lima - emprestado pelo Palmeiras até o fim de 2021

MEI | Lucas Crispim (T) - contrato até o fim de 2022

ATA | Edinho - contrato até o fim de 2024

ATA | Valetín Depietri - contrato até julho de 2024

ATA | Robson (T) - contrato até o fim de 2023

ATA | Ángelo Henríquez - contrato até o fim de 2022

A dificuldade na operação é encontrar um defensor que possa se adequar às características do padrão tático tricolor, no esquema 3-5-2, e com nível técnico para brigar pela titularidade. O trio titular é formado por Marcelo Benevenuto, Titi e o lateral Tinga, que foi recuado para a função.

O setor é tratado como um pilar no padrão tricolor, com a missão de alinhar a solidez defensiva (necessária para sustentar o placar) e a construção das jogadas desde os defensores (em processo de transição rápida ou em momentos de organização ofensiva).

Alternativa do elenco

Com as opções limitadas, o departamento de futebol trabalha com cautela na escolha. A comissão técnica também acredita no potencial dos jogadores à disposição, apesar da necessidade de reposição desde a saída do zagueiro colombiano Quintero - emprestado ao Juventude.

No elenco, além do trio principal, Vojvoda utilizou o zagueiro Jackson e o volante Jussa no setor. O lateral Bruno Melo fez a função em temporadas anteriores e pode ser uma alternativa.

Legenda: João Paulo é o capitão do time de Aspirantes do Fortaleza e um dos destaques do elenco Foto: Karim Georges / FEC

Fora dos listados, o clube acredita no potencial de evolução das peças disponíveis no Brasileiro de Aspirantes. Líder na 2ª fase da competição, o Leão tem os zagueiros João Paulo, Vinicius e Habraão avaliados de modo positivo internamente.