Ceará e Fortaleza relizam 1º Clássico-Rei de 2021; veja o que está em jogo e prováveis escalações

O primeiro Clássico-Rei da temporada de 2021 ocorre sábado (20), em conflito com a nostalgia. Da lembrança da Arena Castelão lotada, a arquibancada quase vazia. Da sinergia das torcidas de Ceará e Fortaleza, a paisagem sem cor. É o reflexo da pandemia de Covid-19 um ano depois. Tudo se torna histórico como a rivalidade, em novo capítulo a partir das 16 horas.

A Rádio Verdes Mares transmite ao vivo. O Diário do Nordeste mostra em tempo real.

Todas as atenções voltadas ao maior jogo do futebol cearense. A fase, em si, fica de lado no choque entre alvinegros e tricolores. Representantes de massas em busca da glória. E os caminhos nunca se cruzaram tanto ao longo do calendário.

Legenda: Ceará e Fortaleza disputam a fase de grupos da Copa do Nordeste Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em 2020, por exemplo, foram sete partidas entre Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. No retrospecto, três vitórias para cada e um empate. O Leão assumiu o protagonismo no Estadual e foi campeão. O Vovô venceu na Série A e ficou com título regional invicto (veja histórico).

Por isso, expectativas altas. As duas equipes atravessam momento de estabilidade financeira e seguem na elite nacional, mantendo a hegemonia nordestina em solo alencarino.

No Nordestão, o Ceará lidera o Grupo A com cinco pontos (1V e 2E). O Fortaleza está na ponta da Chave B, com sete (2V e 1E). Detalhe: os times conquistaram a taça nos dois anos anteriores.

Clássico-Rei em 2020

Jogos: 7

Vitórias do Ceará: 3

Vitórias do Fortaleza: 3

Empate: 1

Novos elencos

Legenda: Atacante Yony González já vem treinando há semanas em Porangabuçu Foto: Felipe Santos/ Ceará SC

A movimentação dos arquirrivais no mercado da bola foi intensa em 2021. Ao todo, 20 reforços anunciados e estreantes disponíveis para o Clássico-Rei - a tendência é de apresentação com força máxima pela primeira vez na temporada.

Em Porangabuçu, a ideia é testar os atacantes Stiven Mendoza e Yony González. Os colombianos chegaram com status de titularidade pela experiência internacional e realizaram trabalhos de recondicionamento físico nos últimos dias.

Legenda: Yago Pikachu vestiu a camisa do Fortaleza pela primeira vez Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

No Pici, a estratégia é montar um time mais descansado depois da vitória na Copa do Brasil diante do Caxias no Rio Grande do Sul, na quarta (17). O lateral direito Yago Pikachu e o meia Isaque foram regularizados e podem ser relacionados.

Duelo tático

A partida deve simbolizar uma nova perspectiva tática ensaiada para a sequência de 2021. No quesito, o técnico Guto Ferreira tem vantagem pelo tempo de trabalho, superior a um ano inteiro.

O Vovô venceu os dois Clássicos-Rei anteriores, sempre com forte marcação e transição rápida. Pelo investimento, o time busca ter mais a posse de bola e conseguir dominar melhor as ações em campo, o que deve indicar uma postura mais agressiva, apesar da manutenção do esquema 4-2-3-1.

Legenda: Ceará e Fortaleza vão protagonizar o Clássico-Rei no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Leão, após as seguidas mudanças de comando, tenta estabilizar o estilo de Enderson Moreira, contratado em novembro e adepto do 4-3-3. O panorama tem como foco a escolha de um meia central para colaborar com a armação ofensiva - Luiz Henrique, Crispim e Vargas disputam o posto.

Logo, a tendência é de maior pressão alvinegra para o contra-ataque tricolor. Principal destaque do Ceará em 2021, o meia Vina deve retornar para a equipe e iniciar a partida. O mesmo se aplica ao volante Felipe, que ainda não estreou pelo Fortaleza.

Ficha técnica

Ceará x Fortaleza

Competição: Copa do Nordeste

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20 de março

Horário: 16h

Árbitro: Antonio Dib de Moraes (PI)

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste

Ceará | Richard; Eduardo, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Saulo Mineiro, Vizeu e Yony González. Técnico: Guto Ferreira.

Fortaleza | Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Carlinhos; Éderson, Juninho e Lucas Crispim; Romarinho, David e Robson. Técnico: Enderson Moreira.