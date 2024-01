Ceará e Fortaleza realizam seletivas para as categorias de base neste sábado; veja detalhes

Neste sábado (27), Ceará e Fortaleza realizam seletivas para as suas respectivas categorias de base. As diretorias de Leão e Vozão seguem em busca de novos talentos e promovem uma excelente oportunidade aos jovens talentos.

No Alvinegro, a avaliação ocorrerá no Ginásio do Vozão, localizado na Rua Major Weyne - 1040, a partir das 14h. Atletas nascidos entre os anos de 2014 e 2017 podem se inscrever online de forma gratuita. Para participar das seletivas que visam compor as categorias sub-8, sub-9 e sub-10, a criançada deve apresentar um eletrocardiograma (ECG) e um atestado médico de aptidão física, além de ter efetuado a inscrição online.

Já o Tricolor do Pici aproveitará o confronto contra o Barbalha, realizado em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, para promover uma seletiva social na cidade do Crato. A atividade será feita no Estádio Mirandão, a partir das 7h. Para se inscrever, os jovens precisam comparecer à Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura do Crato com 2kg de alimentos não perecíveis. Ao final do processo, serão selecionados atletas para o Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-16.