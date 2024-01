Ceará leva vantagem em confrontos contra o Floresta; veja retrospecto

O Ceará volta a campo pelo Campeonato Cearense neste sábado (27), às 16h40, para enfrentar o Floresta, no Estádio Presidente Vargas. Em busca da primeira vitória no Estadual, o Vozão se apega ao retrospecto positivo diante do Verdão da Vila Manoel Sátiro. Ao todo, são nove confrontos, com três vitórias alvinegras, quatro empates e duas vitórias do Lobo.

O primeiro encontro entre as duas equipes aconteceu em 2016, na Arena Castelão, quando os times ficaram no empate sem gols, em jogo válido pela Taça Fares Lopes. Já no Campeonato Cearense, o primeiro duelo foi em 2018. Em jogo que também valia a Taça dos Campeões Cearenses, disputada entre o vencedor da Série A Estadual e o da Fares Lopes do ano anterior, o Verdão venceu por 3 a 1, garantido o título e três pontos no campeonato.

Legenda: Floresta ficou com a Taça dos Campeões Cearenses em 2018. Foto: Kid Júnior / SVM

Na última partida pelo Estadual, em 2019, o Vozão venceu o confronto de volta das semifinais por 3 a 0, com gols de Leandro Carvalho (2x) e Ricardo Bueno. O resultado garantiu o Vovô na grande decisão.

Legenda: Leandro Carvalho marcou dois gols na goleada por 3 a 0. Foto: JL Rosa

Já o último encontro entre os clubes foi em 2021, quando o Floresta venceu o Ceará por 1 a 0, em jogo na Taça Fares Lopes.

CEARÁ TEM MAIOR VITÓRIA DO CONFRONTO

No histórico do confronto, o Ceará marcou 14 gols e sofreu apenas oito. A maior vitória do confronto aconteceu em 2019, na primeira rodada da Segunda Fase do Campeonato Cearense, quando o Ceará goleou o Floresta por 4 a 0, com gols de Chico (2x) e Matheus Matias (2x).

Legenda: Ceará tem a maior goleada do confronto, aplicada em 2019. Foto: Helene Santos / Diário do Nordeste

No Estadual, foram cinco jogos disputados, com três vitórias do Ceará, uma vitória do Floresta e um empate.