Audiência envolvendo Ceará e Barletta é suspensa e clube vai notificar o jogador; entenda

A audiência para resolver a situação envolvendo o atacante Chrystian Barletta e o Ceará foi suspensa. A decisão tomada pela juíza Karla Yacy Carlos da Silva ocorreu em virtude de uma nova documentação inserida no processo pelos advogados do atleta. Com isso, o clube precisaria de, no mínimo, cinco dias úteis para analisar e preparar a sua defesa, o que não aconteceria a tempo de terça-feira (30).

A magistrada, então, encaminhou o processo ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) para que uma nova data possa ser marcada. Dessa forma, a liminar solicitada por Barletta para romper o seu contrato de forma indireta continua indeferida e o Ceará vai notificar o jogador para comparecer ao clube.

A solicitação de volta será executada em virtude dele possuir contrato ativo com o Alvinegro. Como os valores devidos foram pagos, Barletta, que não aparece em Porangabuçu desde o último dia 18, deverá se reapresentar nos próximos dias.

ENTENDA O CASO

Contratado no final de julho do ano passado, o atacante Chrystian Barletta acionou o clube na justiça pelo atraso de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas. De acordo com a defesa do atleta, os valores em atraso, somados, chegariam perto de R$ 1 milhão. Além disso, o jogador também solicitou a rescisão do seu contrato de forma indireta, o que faria com que ele ficasse livre no mercado e tivesse a direito a receber uma cláusula compensatória desportiva, referente ao restante do contrato, o que daria algo em torno de R$ 12 milhões, valor geral da causa.

Nesta última quarta-feira, o Vovô realizou o pagamento dos valores que devia ao atleta e o Departamento Jurídico do clube peticionou junto à Justiça, nesta quinta (25), a manutenção do indeferimento para a rescisão indireta do contrato do atacante. De acordo com Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará, o clube está confiante que a juíza do caso não vai reconsiderar a negativa de liminar solicitada pela defesa do jogador e com isso o atleta terá que se reapresentar em Porangabuçu.

Bandeira ainda esclareceu que "se a liminar não for reconsiderada e o atleta não se apresentar, vai virar um caso Leandro Carvalho, pois nós vamos notificar e ele vai ter que vir para o clube".