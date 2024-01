Processo de Leandro Carvalho contra o Ceará é arquivado em definitivo

O processo na Justiça do Trabalho ingresso pelo atacante Leandro Carvalho contra o Ceará foi arquivado de forma definitiva. A informação foi do diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, ao Show do Esporte, da Verdinha nesta quarta-feira (24).

"O processo do jogador Leandro Carvalho hoje teve o arquivamento em definitivo. Uma vitória para o nosso clube", disse Fred Bandeira.

O que pedia Leandro

O jogador ingressou, ainda em 2023, na Justiça do Trabalho pedindo uma indenização no valor de R$ 5,4 milhões, por rescisão indireta, danos morais e integração em verbas rescisórias, segundo ele.

Leandro afirmava à Justiça que nunca recebeu as vias dos contratos firmados com o clube, tanto o de atleta profissional quanto o de imagem, bem como seus contracheques ou comprovantes de pagamento de direito de imagem.

Ele indagava também que não estava recebendo salários e direito de imagem corretamente, assim como os depósitos do FGTS e INSS, de forma que, por não possuir referidas informações, não teve como aferir a correção do pagamento de suas verbas e se os valores ajustados atenderam aos requisitos do contrato de atleta profissional de futebol.