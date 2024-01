Fortaleza regulariza Cardona e tem todos os reforços à disposição para jogo no Campeonato Cearense

Neste domingo (28), o Fortaleza enfrenta o Barbalha, às 17h30, na Arena Romeirão, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2024. Para o duelo diante da equipe caririense, o Tricolor do Pici poderá contar com todos os reforços contratados, já que regularizou o zagueiro argentino Tomás Cardona nesta quinta (25).

Legenda: Nome de Cardona já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Foto: Reprodução / BID CBF

Além de Cardona, o Leão também realizou as contratações do atacante Moisés, do goleiro Santos e do meia Luquinhas. O trio já havia sido regularizado, mas apenas Moisés entrou em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Horizonte, que marcou a estreia leonina na temporada.

Já o arqueiro e o meio-campista ainda segue se condicionando fisicamente para poderem realizar o primeiro jogo pela equipe de Juan Pablo Vojvoda.

BAIXAS E DÚVIDAS

Com as regularizações dos reforços, o Fortaleza tem todos os atletas do seu elenco aptos para entrar em campo. No entanto, para a partida contra o Barbalha, Vojvoda tem a baixa confirmada do volante Hércules, que segue em tratamento após realizar uma cirurgia no joelho esquerdo. A expectativa é que o jovem atleta retorne aos gramados no mês de março.

Além do meio-campista, o técnico ainda deve ter algumas dúvidas, já que Thiago Galhardo e Zé Welison ficaram de fora do confronto com o Horizonte no último sábado (20). O atacante foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo direito e está realizando tratamento com o DM do Tricolor. Já o volante estava em processo de melhora do condicionamento físico. Com mais uma semana cheia de trabalhos, vive-se a expectativa que ele possa realizar seu primeiro jogo na temporada já neste domingo (28).