Ceará e Fortaleza perdem posições com início da 32ª rodada e relevância do Clássico-Rei aumenta

Resultados dos jogos da quarta-feira fizeram os times cearenses caírem na classificação na Série A

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 23:15)
Jogada
Legenda: Leão e Vovô precisam somar pontos para se recuperar na Série A
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O início da 32ª rodada da Série A não foi positiva para os clubes cearenses. Ceará e Fortaleza perderam posições com os resultados dos jogos desta quarta-feira (5) e importância de vencer o Clássico-Rei esta quinta (6) aumentou.

A maior necessidade é do Fortaleza, que viu sua distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, agora o Vitória-BA, aumentar para 6 pontos. Além disso, o Leão passou a ser o vice-lanterna, sendo ultrapassado pelo Juventude.

Ao bater o Internacional, o Vitória chegou a 34 pontos ao ganhar do Internacional por 1 a 0, e o Fortaleza possui apenas 28. Se o time de Martín Palermo vencer o maior rival, chegará a 31 e poderá ficar a uma vitória de deixar a zona de rebaixamento, se o Santos perder para o Palmeiras no Allianz Parque.

Já o Ceará caiu duas posições na classificação e agora é o 14º colocado. O Vovô foi ultrapassado pelo Atlético-MG, que venceu o Bahia por 3 a 0, e pelo Bragantino, que fez 2 a 1 no Corinthians. Com 38 pontos, o Vovô viu a distância para o Z-4 diminuir de sete para cinco pontos e um tropeço no clássico pode reduzir ainda mais, por isso a importância de ganhar do maior rival foi reforçada.

O duelo entre Ceará e Fortaleza acontece às 20 horas desta quinta-feira, no Castelão. Será a 10ª vez que Leão e Vovô duelam na Série A de pontos corridos.

Brenno Rebouças Há 52 minutos
