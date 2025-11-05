Qual o time ideal com jogadores de Ceará x Fortaleza? Veja notas de cada um
As equipes se enfrentam no próxima quinta-feira (6), na Série A
O último Clássico-Rei da temporada de 2025 ocorre na próxima quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão, em uma decisão pela Série A. Se vencer, o Ceará praticamente garante a permanência na elite, enquanto o Fortaleza precisa da vitória para tentar sair do Z-4. Por isso, o duelo ganha um peso além da rivalidade. Assim, a plataforma do SofaScore, especialista em estatísticas, responde qual seria a equipe ideal no duelo se existisse uma seleção com os dois elencos.
Através de um banco de dados, o SofaScore concede uma nota por partida para cada jogador. Apresentando como parâmetro o desempenho ao longo do ano, a plataforma montou a escalação titular perfeita com os melhores de Ceará e Fortaleza após um duelo “cara a cara” para cada atleta.
Nesse caso, foi realizado um enfrentamento de posição x posição para montar uma equipe no 4-3-3. Exemplo: a lateral-esquerda foi disputada entre Bruno Pacheco x Matheus Bahia, com o defensor do Vovô sendo o escolhido pela maior nota média de 2025, que está em 7.07. O Ceará, inclusive, terminou com seis jogadores selecionados, superando o Fortaleza, que contou com cinco indicados.
A provável escalação do Ceará analisada teve: Bruno Ferreira (GOL); Fabiano (LAD), Marcos Victor (ZAD), Willian Machado (ZAE) e Matheus Bahia (LAE); Fernando Sobral (VO1), Zanocelo (VO2) e Vina (MEI); Galeano (AT1), Pedro Henrique (AT2) e Pedro Raul (AT3), sob o comando de Léo Condé.
O Fortaleza teve: Breno (GOL); Mancuso (LAD), Brítez (ZAD), Gastón Ávila (ZAE) e Bruno Pacheco (LAE); Lucas Sasha (VO1), Pierre (VO2) e Lucas Crispim (MEI); Herrera (AT1), Breno Lopes (AT2) e Adam Bareiro (AT3). Essa é a provável escalação do técnico argentino Martín Palermo para o duelo.
Deste modo, segundo o SofaScore, a seleção ideal do Clássico-Rei conta com: Breno (GOL); Mancuso (LAD), Marcos Victor (ZAD), Willian Machado (ZAE) e Matheus Bahia (LAE); Lucas Sasha (VO1), Pierre (VO2) e Vina (MEI); Galeano (AT1), Breno Lopes (AT2) e Pedro Raul (AT3). O detalhe é que, pelo recorte da temporada, apesar do recorte de Condé ser maior, os treinadores empataram.
Time ideal com jogadores de Ceará e Fortaleza (SofaScore)
- GOL - Brenno (Fortaleza) | Nota: 7.03
- LAD - Mancuso (Fortaleza) | Nota: 6.89
- ZAD - Marcos Vitor (Ceará) | Nota: 7.07
- ZAE - Willian Machado (Ceará) | Nota: 7.05
- LAE - Matheus Bahia (Ceará) | Nota: 7.07
- VO1 - Lucas Sasha (Fortaleza) | Nota: 6.93
- VO2 - Pierre (Fortaleza) | Nota: 6.96
- MEI - Vina (Ceará) | Nota: 7.43
- AT1 - Galeano (Ceará) | Nota: 6.95
- AT2 - Breno Lopes (Fortaleza) | Nota: 7.14
- AT3 - Pedro Raul (Ceará) | Nota: 7.01
- Técnico: Léo Condé (Ceará) e Palermo (Fortaleza): 6.91