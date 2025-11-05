Qual o time ideal com jogadores de Ceará x Fortaleza? Veja notas de cada um

O último Clássico-Rei da temporada de 2025 ocorre na próxima quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão, em uma decisão pela Série A. Se vencer, o Ceará praticamente garante a permanência na elite, enquanto o Fortaleza precisa da vitória para tentar sair do Z-4. Por isso, o duelo ganha um peso além da rivalidade. Assim, a plataforma do SofaScore, especialista em estatísticas, responde qual seria a equipe ideal no duelo se existisse uma seleção com os dois elencos.

Através de um banco de dados, o SofaScore concede uma nota por partida para cada jogador. Apresentando como parâmetro o desempenho ao longo do ano, a plataforma montou a escalação titular perfeita com os melhores de Ceará e Fortaleza após um duelo “cara a cara” para cada atleta.

Nesse caso, foi realizado um enfrentamento de posição x posição para montar uma equipe no 4-3-3. Exemplo: a lateral-esquerda foi disputada entre Bruno Pacheco x Matheus Bahia, com o defensor do Vovô sendo o escolhido pela maior nota média de 2025, que está em 7.07. O Ceará, inclusive, terminou com seis jogadores selecionados, superando o Fortaleza, que contou com cinco indicados.

Legenda: Seleção do SofaScore com os melhores jogadores de Ceará e Fortaleza no Clássico-Rei Foto: divulgação / SofaScore

A provável escalação do Ceará analisada teve: Bruno Ferreira (GOL); Fabiano (LAD), Marcos Victor (ZAD), Willian Machado (ZAE) e Matheus Bahia (LAE); Fernando Sobral (VO1), Zanocelo (VO2) e Vina (MEI); Galeano (AT1), Pedro Henrique (AT2) e Pedro Raul (AT3), sob o comando de Léo Condé.

O Fortaleza teve: Breno (GOL); Mancuso (LAD), Brítez (ZAD), Gastón Ávila (ZAE) e Bruno Pacheco (LAE); Lucas Sasha (VO1), Pierre (VO2) e Lucas Crispim (MEI); Herrera (AT1), Breno Lopes (AT2) e Adam Bareiro (AT3). Essa é a provável escalação do técnico argentino Martín Palermo para o duelo.

Deste modo, segundo o SofaScore, a seleção ideal do Clássico-Rei conta com: Breno (GOL); Mancuso (LAD), Marcos Victor (ZAD), Willian Machado (ZAE) e Matheus Bahia (LAE); Lucas Sasha (VO1), Pierre (VO2) e Vina (MEI); Galeano (AT1), Breno Lopes (AT2) e Pedro Raul (AT3). O detalhe é que, pelo recorte da temporada, apesar do recorte de Condé ser maior, os treinadores empataram.

Time ideal com jogadores de Ceará e Fortaleza (SofaScore)