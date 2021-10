Ceará e Fortaleza começam a decidir vaga para a final do Brasileiro de Aspirantes

Ceará e Fortaleza fazem neste domingo (3), um confronto histórico pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os eternos rivais iniciam a melhor de dois jogos por uma vaga na final da competição, com o jogo de ida acontecendo hoje na Cidade Vozão, no CT do Ceará, em Itaitinga (CE), às 15 horas.

O duelo de volta será no dia 10, no CT Ribamar Bezerra, Maracanaú (CE), às 15 horas. O vencedor do Clássico-Rei enfrenta Avaí ou Grêmio na decisão. O Vovô luta pelo bi-campeonato, já que foi campeão em 2020.

Campanhas

Para chegarem até as semifinais, alvinegros e tricolores fizeram campanhas de destaque nas fases anteriores.Na 1ª Fase, o Leão foi líder do Grupo B com 22 pontos, com 7 vitórias e um empate. O Alvinegro foi 3º do Grupo A com 9, com 3 vitórias e 5 derrotas.

Na 2ª Fase, O Tricolor voltou a ser líder, com 18 pontos no Grupo D, com 6 vitórias e 100% de aproveitamento. O Vozão foi 2º do Grupo C, com 10 pontos, com 3 vitórias, um empate e duas derrotas.

Pelo regulamento do Brasileiro de Aspirantes, não há vantagem para a equipe de melhor campanha. Em caso de empate em pontos ganhos, o desempate será definido pelo maior saldo de gols. Persistindo o empate, a vaga será definida nos pênaltis.

No Ceará

O técnico do Ceará, Daniel Azambuja, destacou o privilégio de um Clássico-Rei acontecer em uma semifinal de Campeonato Brasileiro.

"É um privilégio disputar um Campeonato Brasileiro e ter um confronto contra o nosso rival. Nem todos os times tiveram essa oportunidade dentro da competição, e isso é importante na formação do atleta, porque existem vários componentes dentro dessa disputa que podem reverberar positivamente para a carreira deles”.

Para o duelo desde domingo, a expectativa é do Vovô contar com jogadores do time profissional, já que o jogo contra o Bahia que seria no sábado (2), foi adiado. Jogadores como Lacerda, Geovane, Kelvyn e Rick, que foram campeões de Aspirantes em 2020, tem mais chances de serem agregados para o Clássico-Rei.

No Fortaleza

O Leão do Pici chega para o Clássico-Rei com a melhor campanha geral, com 13 vitórias, um empate e nenhuma derrota, sendo o único invicto no certame. É o líder geral com 40 pontos, o segundo que mais fez gols (27) e o primeiro da defesa menos vazada (5).

"A campanha vem sendo boa até aqui. Os resultados e o desempenho de alguns jogadores foram muito bons. Acho que tem que dar o mérito todo para o grupo de jogadores, para todo o apoio que a gente tem aqui de todas as áreas do clube. Agradecer a confiança do presidente Marcelo Paz. Ele confiou no meu trabalho, e hoje estamos colhendo bastante frutos. Os resultados são muito bons, estou muito feliz com a equipe", declarou o técnico do Fortaleza, Léo Porto.

O capitão leonino, o zagueiro João Paulo falou sobre sua expectativa para o Clássico-Rei.

"Jogar clássico é sempre um sentimento especial e diferente. Sabemos do peso que uma partida como essa tem e precisamos entrar todos concentrados e prontos para o desafio. Acredito que será um jogo muito disputado e emocional, precisamos vencer todas as disputas do começo ao fim, vamos juntos pelo nosso objetivo", disse ele.